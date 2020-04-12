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Cezayir, Amasya, Güncel

AMASYA Karantinadaki yurttan sağlıkçılara sürpriz tulum dinletisi

Karantinadaki yurttan sağlıkçılara sürpriz tulum dinletisiKORONAVİRÜS nedeniyle Cezayir'den Amasya'ya getirilip, öğrenci yurduna yerleştirilen 231 Türk işçi arasında yer alan Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde tulum çalarak, ateş ölçümü için gelen sağlıkçılara sürpriz dinleti sundu.

12.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:01
AMASYA Karantinadaki yurttan sağlıkçılara sürpriz tulum dinletisi

Karantinadaki yurttan sağlıkçılara sürpriz tulum dinletisi

KORONAVİRÜS nedeniyle Cezayir'den Amasya'ya getirilip, öğrenci yurduna yerleştirilen 231 Türk işçi arasında yer alan Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde tulum çalarak, ateş ölçümü için gelen sağlıkçılara sürpriz dinleti sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den, Cezayir Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 231 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Amasya'ya taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kentte, 14 gün karantinada gözlem altına alınacak kişilerden Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde, yurtta ateş ölçümü yapan sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine tulum çalarak mini konser verdi. Özgen'in tulum eşliğinde dinletisine ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

AMASYA Karantinadaki yurttan sağlıkçılara sürpriz tulum dinletisi

Kaynak: DHA

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