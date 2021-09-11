Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya'nın Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesinde görevli bir asker, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı eline alarak güvenli yere taşıdı ve ezilmekten kurtardı.

Amasya'nın Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesinde görevli bir asker, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı eline alarak güvenli yere taşıdı ve ezilmekten kurtardı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik'in köy ziyaretleri sırasında asayişi sağlamak ve güvenlik amacıyla orada bulunan Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi yolda bir kaplumbağa fark etti.

Jandarma personeli kaplumbağayı eline alarak yolun karşısına taşıdı ve güvenli bir yere bıraktı. Jandarmanın bu davranışı büyük takdir topladı.

Jandarmanın "kaplumbağa" mesaisi ise İHA muhabirinin objektifine yansıdı. - AMASYA

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Uğur İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Amelia Hamlin
Spor Şans Oyunları Cristiano Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ferhan Şensoy Miralem Pjanic Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:14:38. #1.12#