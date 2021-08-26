Amasya İli Merzifon Kaymakamı olarak atanan İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN muhtarlarımıza ve Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerine veda etti.

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararname ile Amasya İli Merzifon Kaymakamı olarak atanan İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN, mahalle muhtarları ile yapılan toplantıda muhtarlarımıza, Vakıf Mütevelli Heyeti ile yapılan toplantıda heyet üyelerine veda etti.