Amasya İl Sağlık Müdürü Nergiz'den hastane ziyareti

21.08.2019 17:02

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin genel durumu ve sürdürülen çalışmalar hakkında hastane yöneticilerinden bilgi alan Nergiz, daha sonra hastane hizmet alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Nergiz, sağlık hizmetlerinde en ufak bir aksaklık yaşanmasına meydan vermeden hizmet sunmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Sorunları yerinde tespit etmek, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla il genelinde sürekli ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Nergiz, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, hastanelerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve hastane birim sorumlularımızın bizlere iletebilecekleri sorun ve önerileri hep birlikte değerlendirip ortak akılla güzel bir sonuca vararak, sunduğumuz hizmetleri daha ileriye taşıyabilmektir. Merzifon Devlet Hastanemize her zaman bir açılış, tören ya da projelerin takibi için geliyoruz. Sağlık hizmetlerinde hep ileriyi hedefleyen hastane yönetimini tebrik ediyorum."

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli de hastane yönetimi olarak 2019 yılında önemli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nergiz, hastane idarecileri ve beraberindekilerle hastaneyi gezerken servislerde yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Nergiz, daha sonra Merzifon'a açılması planlanan 15 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA