Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu Yönetiminden Ziyaret
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Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu Yönetiminden Ziyaret

Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu Yönetiminden Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Şahin, Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu Başkanı İsmail Aktaş ve yönetimini Belediye Kültür Merkezi'ne taşınan yeni Belediye hizmet binamızda misafir etti.

Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Şahin, Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu Başkanı İsmail Aktaş ve yönetimini Belediye Kültür Merkezi'ne taşınan yeni Belediye hizmet binamızda misafir etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Şahin'e, Belediye Meclis Üyemiz Ömer Eliaçık ile Özel Kalem Müdür Vekilimiz Serpil Demir de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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