Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) konseri ve kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Meydanı'nda, düzenlenen konserde, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti, seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı.

Amasya Valisi Osman Varol, performasından ötürü Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'na plaket verdi.

-Kiraz teşvik yarışması

Şehzadeler Gezi Yolunda düzenlenen yarışmada, 43 üretici arasından yetiştirdikleri ürünleri 16 kritere göre belirlenen ilk 3 üreticiye para ödülleri verildi.

Yarışmada, birinci seçilen Ahmet Kayış, ikinci seçilen Deniz Demirdiş ile üçüncü seçilen Lokman Göcekci, ödüllerini Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanvekili Hakkı Özşen'in elinden aldı.

Vali Varol, Amasya'da yapılan çalışmalar sonucu kiraz üretiminin son yıllarda ivme kazandığını söyledi.

Amasya'nın, Türkiye kiraz üretiminde 4. sırada olduğu, kiraz üretiminin bu noktaya gelmesinde emeği olan çitçilere, yöneticilere, ihracatçılara teşekkür eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı Devleti döneminde padişahların tahta çıkmadan önce yöneticilik yaparak tecrübe kazandıkları Şehzadeler Şehri Amasya misket elması, Kral Kaya Mezarları, Harşena Dağı, kalesi ve Yalıboyu Evleri ile meşhur bir şehirdir. Son yıllarda bunun üzerine bir değerimiz daha eklendi. Bu konuda büyük gayret gösteren yöneticiler ve onlara güvenip emeğini, varlığını ortaya koyan çiftçilerimiz sayesinde artık ülkemizde kirazıyla da meşhur olduğumuz bir şehiriz. Bunun gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA