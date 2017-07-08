Amasya Geleneksel Karakucak Güreşleri

Amasya'da yapılan Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde Fatih Kambur, başpehlivanlığı kazandı.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ve Amasya Tamimi'nin yayımlanmasının 98. yıl dönümü dolayısıyla Amasya Belediyesi tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda yapılan karakucak güreşlerine, yaklaşık 250 sporcu katıldı.



Organizasyonda Fatih Atlı'yı altın puanla yenen Fatih Kambur, başpehlivan oldu.



Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel karakucak güreşleri ile ata sporu güreşi gelecek kuşaklara sevdirmek için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.



Karakucak ve yağlı güreş yapan popüler güreşçilerin organizasyona katıldığını belirten Özdemir, "Bu yıl da organizasyonumuz coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Yağlı güreşte Kırkpınar neyse karakucakta da Amasya'da odur. Anadolu'nun şu andaki en büyük karakucak organizasyonu ilimizde düzenleniyor." ifadelerini kullandı.