AMASYA Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu
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AMASYA Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu

Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo olduAMASYA'nın Suluova ilçesinde, öğretmen Tugay Temiz (27), meslektaşı eşine evlilik teklifi için özel olarak süslediği elma bahçesini, organizasyon alanına dönüştürdü.

09.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:25

Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, öğretmen Tugay Temiz (27), meslektaşı eşine evlilik teklifi için özel olarak süslediği elma bahçesini, organizasyon alanına dönüştürdü. Vatandaşların ilgi odağı olan süslü bahçe, dünya evine giren çiftlerin en güzel anılarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının da, doğal stüdyosu haline geldi.

Tekirdağ'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tugay Temiz, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından ana sınıfı öğretmeni Sevgi Temiz ile evlenmeye karar verdi. Eşine özel bir evlilik teklifi hazırlamak isteyen Temiz, organizatör Canan Temiz'in de yardımıyla memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde evlerinin yanında bulunan elma bahçesini süslemeye başladı. Tugay Temiz, 1 Mayıs 2019 tarihinde, süslediği bahçede meslektaşı Sevgi Temiz'e evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden Sevgi Temiz, düzenlenen düğün töreniyle Tugay Temiz'le dünya evine girdi.

ELMA BAHÇESİNE YOĞUN İLGİ

Tugay Temiz, ilave süslemeler yaptığı bahçeyi, geliştirerek organizasyon alanı haline dönüştürdü. 1 dönümlük arazide, farklı birçok konseptin bulunduğu süslü anı bahçesi, vatandaşların yanı sıra evlilik yapacak çiftlerin ilgi odağı oldu. Elma ağaçlarının ve çevresinin korunmasına özen gösterilen süslü bahçe; dünya evine giren çiftlerin en güzel anılarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının da, doğal stüdyosu haline geldi. Amasya ve çevre illerden gelenlerin evlilik teklifi, doğum günü, özel gün kutlamaları ve dış çekimi için kullandığı alan haline gelen bahçe; organizatör Canan Temiz tarafından kiralanıyor.

'EŞİM İÇİN KURDUĞUM ALANI HALKA AÇTIK'

Temiz çifti, insanların güzel günlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Gelen yoğun talep üzerine evlilik teklifi için süslediği bahçeyi halka açtıklarını anlatan Tugay Temiz, "Burası kendi arsamız ve aslında elma bahçesiydi. Burayı ben geçen sene eşime evlenme teklifi etmek için organizatör kuzenimle birlikte hazırladım. Teklif beklediğimizden çok daha güzel oldu ve geliştirerek halka arz etmeye karar verdik. Her geçen gün de geliştirmeye devam ettik. Evlilik teklifi, düğün fotoğraflarının çekimi ve çeşitli organizasyonlar için kullanılıyor. İnsanların mutluğu, bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

AMASYA Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu

Kaynak: DHA

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