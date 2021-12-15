"Amasya etli çiçek bamyası yemeği" coğrafi işaretle tescillendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın yöresel lezzetlerinden, "Amasya etli çiçek bamyası yemeği", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliği ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) girişimleriyle coğrafi işaret tescili yapılan "Amasya etli çiçek bamyası yemeği"nin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaretlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yanı ve yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle devam etti:

"Tabii bu tarihi dokunun yanında bir yaşam tarzı, yeme içme alışkanlığı ve buna bağlı gelişmiş bir yaşam kültürü mevcuttur. Her yıl ilimize gelen yüz binlerce turist, önemli kültürel değerlerimizi ziyaret ediyor ve ilimizde konaklıyor. Tabii ki bu durumun özellikle dünyanın en büyük sektörü olan gastronomi turizmiyle de desteklenmesi gerekiyor. Geçen yıl göreve geldiğimizde ilimizin 4 coğrafi işaret tescili bulunmaktaydı. Bizler YHKB ve Belediye Başkanlığımızla başta gastronomi ağırlıklı olmak üzere ilimize ait coğrafi işaretlerin artırılması yönünde çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızın sonucunda birkaç ay önce baklalı dolma ve Amasya çöreğini ilimize tescillemiş olduk."

Kültür ve tarih turizminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya'nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu anlatan Masatlı, "Tescil sayımızı 8'e yükseltmiş bulunmaktayız. Kısmet olursa birkaç hafta sonra toyga çorbasının da tanıtımını yapacağız. Önemli olan bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz yere bir şeyler katmak. Çalışmamızı, bütün enerjimizi ve gücümüzü bu yöne sevk etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sahip olduğumuz 8 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Devam eden 22 coğrafi işaret çalışmamız daha bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından coğrafi işareti alınan Amasya'ya özgü etli çiçek bamyası yemeğinin yapımına ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, yemeğin tadına baktı.

Programa Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile davetliler katıldı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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