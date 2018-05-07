Amasya Esnaf Odalarında İsa Köse Güven Tazeledi

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde İsa Köse yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda tek aday olan İsa Köse, 9 bin 769 esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak 4 yılda özverili çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Her zaman tek düşünce etrafında birleştik. Bu düşüncede birlik düşüncesidir. Ahilik geleneğinden gelen ekmeğini alın teri ile kazanan kardeşlerimizin dünya görüşleri çerçevesinde ülke yönetimi dahil her türlü siyasi oluşumun içerinde bulunmalarından gurur duyuyoruz" dedi.

Üyelerinin ufkunu genişletmek ve yeni teknolojilere uyumunu sağlamak amacıyla eğitime araştırmaya oldukça önem verdiklerine değinip amaçlarının esnaf ve sanatkarların üretimde yeni teknolojilere uyarak üretim yapmasını ve dünya pazarlarına katılır duruma gelmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Köse, "Bu çerçevede 2010 yılında İPA projesi kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın rekabet gücünü artırmak dünya pazarlarını açılmalarını sağlamak amacı ile ülkemiz genelinde kabul edilen 15 projeden 1 tanesi ilimiz birliğinin yaptığı projedir. Bu proje ile Amasya küçük sanayi sitesine ahşap mobilya ve otomotivde üstün teknolojiye sahip sadece esnaf ve sanatkarların yararlanabileceği atölyeler kurulacaktır. Amasya ortak kullanım atölyesi projesinin bütçesi 5 milyon eurodur. Proje çalışmaları son aşamaya gelmiş olup üç yıl süreli olan projemizde uzman ekiplerce üretim, pazarlama gibi konularda eğitimler verilerek ilimiz esnaf ve sanatkarlarının ülke ve dünya pazarlarına açılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Köse'ye başarılar dileyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, "Esnaflarımız ülkemizin ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip. Ülkemizin ekonomik göstergelerinde esnafların önemli yeri bulunmaktadır. Bu sebeple esnaflarımızın desteklenmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması büyük bir önem arz etmektedir. Bizler ahilik kültürünü kuran bir medeniyetin devamıyız. Bugün de bu kültürü çok güzel bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bu kültür sayesinde esnaflarımız söz sahibi olmakta ve kendilerini ilgilendiren konulara da demokratik bir biçimde katılabilmektedir. Amasya'da kamu ve özel sektör arasında, kurumlar arasında çok iyi bir iletişim ve diyalog bulunmakta. Bu da sektördeki sorunların çözümü içini sorunlar daha ortaya çıkmadan engellenebilmesi için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Amasya'mızın çok büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyeli kamu, özel sektörler ve sivil toplum kuruluşların ortak gayret ve çabaları ile ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıya üyelerin yanı sıra Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç da katıldı. - AMASYA