Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Amasya'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

AMASYA - Amasya'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Amasya-Erzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.

Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.

Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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