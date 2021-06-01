Son Dakika | Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bir son dakika haberine göre Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Amasya'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya-Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

AMASYA - Amasya'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Amasya-Erzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.

Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı