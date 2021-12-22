Amasya emniyetinin maskotu 'Pakize'

AMASYA'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne sığınan kediye, ekipler sahip çıktı. Bakımı ile yiyecek ihtiyacı karşılanan ve 'Pakize' adı verilen Kedi, sevimli haliyle polislerin maskotu haline geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde bulunan kediye, polisler sahip çıktı. Ekipler tarafından bakımı yapılan ve beslenip, 'Pakize' ismi verilen kedi, emniyetin içinde dolaşıyor, masa ve peteklerin üzerinde uyuyor. Sevimli haliyle herkesin dikkatini çeken 'Pakize'nin sütü ve maması eksik edilmiyor. Trafik polisleri tarafından aşıları da yaptırılan kedi, emniyet binasından ayrılmıyor.

Trafik polisi Ahmet Özdemir, "Kedimiz 'Pakize', küçüklüğünden beri emniyet bahçemizde bulunuyordu. Havaların soğumasıyla birlikte içeri aldık. İçeride ona bir yuva kurduk. Yemek verdik, su verdik, adeta bizle beraber çalışma arkadaşı oldu. Biz ona alıştık, o da bize alıştı. Gayet mutlu, huzurlu bir şekilde onunla birlikte yaşayıp gidiyoruz. Yemeğini, suyunu verdiğimiz sürece keyfi yerinde. 'Pakize'ye burası sıcak bir yuva oldu. Sonuçta tüm canlılar böyle bir yuvayı ister, hak eder. Biz de elimizden geldiği kadar trafik şube olarak onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kedimizin masada uyuma yastığı var, orada uyuyor" dedi.