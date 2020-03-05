Amasya DOKAP'a dahil oldu
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Amasya DOKAP'a dahil oldu

Amasya Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'ne (DOKAP) dahil oldu.

05.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:50
Amasya DOKAP'a dahil oldu

Kalkınma Projesi'ne (DOKAP) dahil oldu.


Amasya Belediye Başkanı 'nın takip ve teşvikleriyle, bölge illerin gelişmesini sağlamak ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmeyi hedefleyen Amasya, DOKAP'a dahil oldu. DOKAP'ı illerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlaması bekleniyor.


Şehrin bu projeye dahil olmasıyla, turizme ve tarıma yapılacak olan yatırımlar büyük oranda artacağını belirten Başkan Sarı, "Projenin Amasyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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