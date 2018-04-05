Amasya'dan Van'a Mektup Arkadaşlığı

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu 4. sınıf öğrencileri "Mektup Yolculuğu" Projesi kapsamında Van'ın Tuşba ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile mektup arkadaşlığı başlattı.

Proje sahibi Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Sevgi Kirti, sosyal bilgiler dersinde iletişim araçları konusunu işlerken ilk önce çocuklara mektubun ne olduğunu öğretmek istediğini söyledi.

Çocukların mektuplaşırken çok heyecan duyduğunu ifade eden Kirti, şunları kaydetti:

"Duygu ve düşüncelerimizi, hislerimizi karşı tarafa aktarmada çok etkili bir iletişim aracı olan mektubun unutulmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle ve teknolojiyi maalesef bilinçsiz kullandığımızı çocuklara anlattım. Çocuklarıma 'Mektup yazmak ister misiniz?' diye sordum ve 'Evet' cevabını aldım. Mektup aracılığı ile dostluklar kurma, yazımızı ilerletme, yazı ile ilgili tanışma gibi alanlarda çocukları geliştirmek için güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Van'ın Tuşba beldesindeki 4. sınıf öğretmeni ile iletişime geçerek, mektup arkadaşlığını başlattık."

Öğrencilerden Denizalp Aymaz ise mektuplarına cevap gelmesini beklerken çok heyecanlandığını ifade ederek, "Çok mutlu hissediyorum. Okudum, çok mutlu oldum. Yani sabırla beklemeniz gerekiyor. Telefon gibi değil, hislerinizi yansıtabiliyorsunuz." dedi.