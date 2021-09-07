Amasya'dan kısa kısa
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Amasya'dan kısa kısa

Amasya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İller Bankasının 22 milyon 559 bin liralık katkısıyla Havza Eymir İçme Suyu İsale Hattı'nın yenilenmesi için çalışmaların sürüdüğünü bildirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İller Bankasının 22 milyon 559 bin liralık katkısıyla Havza Eymir İçme Suyu İsale Hattı'nın yenilenmesi için çalışmaların sürüdüğünü bildirdi.

Üçok, yaptığı açıklamada, 25 kilometrelik Havza Eymir İçme Suyu İsale Hattı'nın en zor güzergahında olduklarını söyledi.

"Ferhat, aşkı Şirin için nasıl dağları delip, Amasya Şehrine su getirmiş ise bizler de Ferhat misali dağları delip, artan kuraklıkların önüne geçmek ve Suluova'mızın su sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla içme suyu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." diyen Üçok, dağlık ve dik yamaç üzerinde hattı getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Havza Eymir İçme Suyu İsale Hattı ile saniyede 70 litre kaynak suyunu ilçeye getireceklerini belirten Üçok, "Adeta doğa ile mücadele ediyoruz. Hizmet aşkı gönüllere girince dağ dayanmaz. Köseoğlu köyü ve çevresindeki içme suyumuzu kaynaktan şehrimize ulaştırmak üzere başlattığımız içme suyu isale hattı döşeme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı yapıldı

Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Gökcecik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, amaçlarının köylere eşit ve kaliteli hizmet götürmek olduğunu belirtti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak 2021 yılı yatırım programı hakkında meclis üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Gökcecik, "Köylerimizde temel ihtiyaçlara öncelik vererek, vatandaşlarımızın yol, ulaşım, altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek, eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma, imar gibi insanın ihtiyaç duyduğu genel ve yerel ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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