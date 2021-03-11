Amasya'dan kısa kısa

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulamasından faydalananların, hem kendileri hem de çevresindekiler için rehavete kapılmadan, tedbirlere dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulamasından faydalananların, hem kendileri hem de çevresindekiler için rehavete kapılmadan, tedbirlere dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Demirkale, gazetecilere, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemli bir silah olduğunu ancak maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Merzifon'da ot yangını

Merzifon ilçesinde otlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıbalı Mahallesi'nde Süleyman Çoban'a ait müstakil evin ahşap otluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, otluk kullanılamaz hale geldi.

Taşova'da kamu çalışanlarına afet bilinci eğitimi veriliyor

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, ilçedeki kamu çalışanlarına ve muhtarlara "afet bilinci" eğitimi verildiğini, vatandaşların eğitiminin de planlandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından vatandaşların afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Çelik, "Müftülük salonumuzda Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri Mustafa Dizkırıcı, Cihat Atalan ve Murat Çetin tarafından ilçemizde görev yapan tüm personelimiz ve muhtarlarımız 15 Mart tarihine kadar bu eğitimi almış olacaklardır. Amacımız hem kamu personelinin hem de vatandaşlarımızın bir afet karşısında bilinçli hareket etmesidir." dedi.

Taşova'da ayçiçek tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Taşova ilçesinde üretimin devamlılığı için ayçiçeği tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Taşova ilçesinde 405 çiftçiye 4 ton ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldığını söyledi.

İyilik Hareketi'nden eğitime destek

Taşova İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, bir yıldır bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım çalışmlarına devam ettiklerini söyledi.

Özdemir, yaklaşık 100 üniversite öğrencisine üçer ay burs desteğinde bulunduklarını ve binlerce kaynak kitap dağıttıklarını ve 90 çocuğun da tablet ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan