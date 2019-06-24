Amasya'dan kısa kısa

Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, özellikle genç kızların ve ev hanımlarının rağbet gösterdiği kurslarla el becerileri ve öz güven kazanmalarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kurslarda el işi, nakış, oya, alüminyum kabartma gibi birçok dalda çalışma yapıldığını anlatan Arabacı, "Ortaya yüzlerce eser çıkmış. Her biri birer göz nurudur. Bu kurslara bütün vatandaşlarımız ilgi göstermeli. Vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme seferberliğine çağırıyorum." dedi.

Kaymakam Altuntaş muhtarlarla buluştu

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Altuntaş, muhtarlar ile köylerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Amaçlarının köyleri ziyaret ederek sorunların tespitini yerinde yapmak olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Devletimizin imkanları doğrultusunda sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturarak, köylerimizdeki sorunları en aza indirmek ve vatandaşlarımızın yaşamlarını sorunsuz hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Taşova'da doğa yürüyüşü

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede görev yapan öğretmenlere Mesleki Eğitim Semineri kapsamında doğa yürüyüşü ve piknik programı düzenledi.

İlçe genelinde görev yapan öğretmenlerin katıldığı program, Borobay Gölü'nde düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, etkinlik ile hem öğretmenlerin kaynaşması hem de eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğitim camiası olarak yoğun bir yılı daha geride bıraktık. Tüm öğretmenlerimiz ile hem birlikte olmak hem de yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu atmak için güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Öğretmenlerimizi motivasyonunun ve kurumsal aidiyet duygularının artmasına katkı da sağladık. Tüm öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaymakam Altuntaş'tan Başkan Öztürk'e ziyaret

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü ziyaret etti.

İlçenin genel yapısı hakkında Öztürk'ten bilgi alan Altuntaş, "Taşova için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına kaymakamlık ve belediye işbirliği önemlidir." dedi.

Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Altuntaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA