Amasya'dan Kısa Kısa

Gümüşhacıköy ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefi Murat Necanlı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ormanların dünyanın adeta akciğeri olduğunu ve ormanlar olmadan sağlıklı yaşamın tesis edilemeyeceğini söyledi.

Orman varlığını korumak ve artırmanın insanoğluna düşen önemli görevlerden olduğunu belirten Necanlı, "Dünya Ormancılık Günü'nün amacı ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi yanında vatandaşlarımızın bu konuya gereken önemi vermelerini sağlamaktır. Emanet aldığımız bu çevreyi ve doğayı bizden sonraki kuşaklara aktarabilmemiz bakımından özellikle herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Dağıtımı yapılan Servi, Akça Ağaç, Ortanca, Oya Çiçeğinden oluşan toplam 4 Bin 500 fidan yoğun ilgi görerek kısa sürede tükendi." diye konuştu.

-Büyükbaş hayvanını Mehmetçik Vakfına bağışladı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereköy köyünde ikamet eden İrfan Yeter, 5 bin liraya sattığı büyükbaş hayvanının parasını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Askerleri gördüğünde heyecanlandığını ve duygulandığını belirten Yeter, "Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi dolayısıyla askerlerimize yetiştirdiğim tosunu bağışladım. Afri'nde mücadele eden askerlerimizi gördükçe heyecanlanıp duygulanıyorum. Benim de askerlerimize bir katkım olsun diye 200 kiloluk tosunu bir kasaba satarak elde ettiğim 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladım." diye konuştu.

Yeter, 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırarak makbuzunu askeri yetkililere teslim etti.

İl Özel İdaresi Sıcak Asfalt Sezonu açıldı

Amasya İl Özel İdaresi Sıcak Asfalt Sezonu düzenlenen törenle açıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesine bağlı Kulu Köyü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıl 100 km asfalt yapmayı hedeflediklerini, bunun 82 kilometresini gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise 200 km'lik bir hedef koyduklarını ve bu hedefi gerçekleştirmek için de ciddi bir planlama yaptıklarını söyledi.

Törene, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Suluova Kaymakamı Vural Karagül ve diğer yetkililer katıldı.