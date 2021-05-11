Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek için bir araya gelen Amasyalı taksiciler ve Off-Road Kulübü üyeleri İsrail'e sert tepki gösterdi, Mescid-i Aksa'ya ise destek verdi.

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek için bir araya gelen Amasyalı taksiciler ve Off-Road Kulübü üyeleri İsrail'e sert tepki gösterdi, Mescid-i Aksa'ya ise destek verdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan taksici esnafları ve Suluova Off-Road Kulübü üyeleri İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla bir araya gelerek tepki eylemi gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Ata Mahallesi eski emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar pandemi kurallarına uygun olarak tepkilerini dile getirdiler.

Toplanma amaçlarının İsrail'e tepki ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek olduğunu söyleyen Suluova Off-Road Kulübü üyesi Yasin Şahin, "Çoluk çocuk demeden, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı