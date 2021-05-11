Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek

Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek için bir araya gelen Amasyalı taksiciler ve Off-Road Kulübü üyeleri İsrail'e sert tepki gösterdi, Mescid-i Aksa'ya ise destek verdi.

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek için bir araya gelen Amasyalı taksiciler ve Off-Road Kulübü üyeleri İsrail'e sert tepki gösterdi, Mescid-i Aksa'ya ise destek verdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan taksici esnafları ve Suluova Off-Road Kulübü üyeleri İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla bir araya gelerek tepki eylemi gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Ata Mahallesi eski emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar pandemi kurallarına uygun olarak tepkilerini dile getirdiler.

Toplanma amaçlarının İsrail'e tepki ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek olduğunu söyleyen Suluova Off-Road Kulübü üyesi Yasin Şahin, "Çoluk çocuk demeden, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık" dedi. - AMASYA

Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek
Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amasya'dan İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa'ya destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:38:46. #1.14#

title