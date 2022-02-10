Amasya'dan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi

AMASYA (İHA) - Amasya'dan İdlib'deki çadır kentlerde yaşayan sığınmacılar için toplanan 3 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Yolun iyilik olsun, desteklerinizle artık üşümeyecekler, Suriye kış yardımı" temalı kampanya düzenledi. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu 'Yolun iyilik olsun' kampanyası ile beraber Suriye'de, İdlib'de gerçekten insani yaşam koşullarının dışında bir yaşam süren kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik" dedi. Müftü Ayvaz, gönderilen yardımlarla sığınmacıların çorbasında sıcaklık, hanelerinde ısı, yüzlerinde gülücük, çocukların dünyalarında bir neşe oluşmasını istediklerini söyledi. Yardımların içerisinde 800 torba un, 500 torba kömür ve 1 tır ayni yardım bulunduğuna değinen Ayvaz, "Bu kampanyaya destek veren, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Amasya halkımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

İdlib bölgesindeki hayat şartlarının zorluğuna değinen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise kampanyada emeği geçenleri kutladı.

(Murat Çelik/ İHA)