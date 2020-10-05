Amasya'dan Azerbaycan'a dev bayraklı destek
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Amasya'dan Azerbaycan'a dev bayraklı destek

05.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:09
Amasya'dan Azerbaycan'a dev bayraklı destek

Amasya Belediyesi 150 metrekarelik Azerbaycan bayrağını Harşena Kalesi'ne asarak kardeş ülkeye destek verdi.

Amasya Belediyesi 150 metrekarelik Azerbaycan bayrağını Harşena Kalesi'ne asarak kardeş ülkeye destek verdi.

Belediye işçileri önce bayrağı açıp kontrol etti, daha sonra Harşena Kalesi'ne astı. Azerbaycan bayrağının yanında 15 metreye 10 metre büyüklüğünde Mustafa Kemal Atatürk Posteri ve Türk bayrakları da yan yana asıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek yağarken, Amasya'dan da Harşena Kalesi'ne Azerbaycan bayrağı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılarak destek verildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Yüreğimizde taşıdığımızı, gönlümüzde taşıdığımızı gönlere çektik. Azerbaycan bizim için can Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türk milletinin gönlüdür, Türk milletinin yüreğidir. Mehmet Akif rahmetli neyse Vahapzade bizim için aynıdır. Elçibey yine gönlümüzde taht kurmuş, büyük bir dava adamıdır. Biz Amasyalılar olarak Amasya'yı nasıl görüyorsak, Amasya ile ilgili hayallerimiz neyse Azerbaycan için de aynı hayalleri kuruyoruz. Emperyalist güçlerin saldırısı ortadadır. Bize düşen oradaki kardeşlerimize, orada ki gardaşlarımıza en azından gönlü olarak bir şeyler yapabilmek, yardımda bulunmaktır. Biz de Amasyalılar olarak, Amasya Belediyesi olarak bu hassasiyetimizi en ön planda tuttuğumuz için bugün sabah namazına müteakiben Amasya Harşena Kalesi'nin burçlarına bir tarafına bizim olmazsa olmazımız, canımızı vermekten imtina etmeyeceğimiz Türk bayrağımızı çektik. Yine bağımsızlığımızı bize veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü tam ortasına yerleştirdik ve yanda da olmazsa olmazımız ve yine ay yıldızımızı taşıyan, renklerimiz dahi birbirinin benzeri olan Azerbaycan bayrağını çekmekten onur duyduk. Tam sabah ezanının akabinde kaleye yerleştirdik" dedi.

Harşena Kalesi'ndeki Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Azerbaycan bayrağı, Ermenistan'ın Azerbaycan Karabağ'daki işgali sona erene kadar dalgalanacak. - AMASYA

Amasya'dan Azerbaycan'a dev bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a dev bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a dev bayraklı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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