Amasya'dan Almanya'ya tek kullanımlık önlük
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Amasya'dan Almanya'ya tek kullanımlık önlük

04.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:14
Amasya'dan Almanya'ya tek kullanımlık önlük

Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren bir tekstil firması Almanya'ya tek kullanımlık önlük dikimi yapıyor.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren bir tekstil firması Almanya'ya tek kullanımlık önlük dikimi yapıyor.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan corona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde; yurt içi ve yurt dışı ihracatları yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum ve medikal önlük üretmeye başladı.

Özellikle konana virüsün ilk çıktığı zamanlarda pandemi sürecinde işçi sayısını artırıp, günlük 15 bin antibakteriyel tulum ürettiklerini ve çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten iş yeri sahibi Remzi Bayram, Amasya'dan Almanya'ya tek kullanımlık önlük dikimi yaptıklarını belirtti.

Tekstil firmasını kriz döneminde Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu, salgın hastalık ile birlikte kapasitesini büyüterek virüs tulumu ve medikal önlük üretimine başladıklarını ve son yaptıkları çalışma ile Almanya'ya medikal önlük dikimi yaptıklarını söyleyen Bayram, günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında üretim gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. - AMASYA

Amasya'dan Almanya'ya tek kullanımlık önlük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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