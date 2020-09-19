Amasya'dan 81 ilde 81 okula "ilk teneffüs" elması
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Amasya'dan 81 ilde 81 okula "ilk teneffüs" elması

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilk teneffüste öğrencilere dağıtılmak üzere 81 ildeki 81 okula Amasya elması gönderdi.

Amasya'dan 81 ilde 81 okula
19.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:39

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilk teneffüste öğrencilere dağıtılmak üzere 81 ildeki 81 okula Amasya elması gönderdi.

Sarı, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." twitine kent olarak kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Verdikleri "81 ilde 81 okula misket elması gönderme" sözünü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Çeşitli vilayetlerden Belediye Başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, Bakanımızın paylaşımına destek verdi. Biz de Sayın Bakanımıza destek vermek ve öğrencilerimizin özlemlerine ortak olmak amaçlı 81 ilde 81 okulumuza ve Bakanlığımıza 'Amasya elması bizden' sözünü vermiştik. Bu manada da sözümüzün gereği olan icraatımızı bugün gerçekleştiriyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ise hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarına, bu süreçten hem eğitimin hem de sosyal hayatın etkilendiğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmadığını anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, sürecin başından itibaren dünyada en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Özellikle EBA üzerinden uzaktan eğitim ile birlikte öğrencilerimiz derslerinden hiçbir zaman geri kalmadı. Hızlı bir şekilde Bakanlık olarak kendimizi geliştirdik. Yeni eğitim öğretim yılına daha hazırlıklı giriyoruz. 81 ilden bizlere de hediyeler geliyor. Belediye Başkanımız Sarı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum."

Daha sonra, Amasya misket elması bulunan koliler, Milli Eğitim Bakanlığına ve 81 ilde 81 okula ulaştırılmak üzere gönderildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hülya Karpuzcu
Hülya Karpuzcu
AA Editörü
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