Amasya'dan 15 ülkeye traktör kabini ihracatı

03.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:06

Amasya'nın Merzifon ilçesinde üretim yapan Kervan Makine AŞ'de üretilen traktör kabinleri, 15 ülkeye gönderiliyor.

Traktör kabini ve tarım aletleri imal etmek üzere 1992 yılında kurulan firma, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 18 bin metrekarelik alanda 100 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.



Ürünlerinin yüzde 30'unu Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, İran ve Irak'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye satan firma, traktör kabini konusunda ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.



Firma yetkilisi Uğur Dağcı, AA muhabirine, üretimde son teknolojiyi kullanarak özgün tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Firmanın 60 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Dağcı, "Kurucumuz Arslan Dağcı, Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, evinin bodrum katında kurduğu atölyede, tarım aletleri yaparak başlamış bu işe. Firmamız şu an kabin sektöründe öncü firmalardan biridir." dedi.

Sektörde 40 yıllık bir geçmişi bulunan firmanın, Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dağcı, "Türkiye pazarında olduğu gibi, dünya pazarında da sözümüzü geçirme arzusu içindeyiz." diye konuştu.

Yeni hedef Kuzey Afrika ülkeleri

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla, kalitelerini diğer ülkelere ispatlamaya çalıştıklarını aktaran Dağcı, şunları kaydetti:

"Şu anda firmamız ihracata yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 12 ülkeye ihracatımız var. Yaptığımız ihracatla 3 milyon avro ciro elde etmiş bulunmaktayız. Özellikle yakın coğrafyadaki ülkelere satışlarımız yoğunlukta. Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah ülkemizin kalitesini Kuzey Afrika ülkelerinde de kanıtlayacağız. Biz ürünlerimizi çiftçilerimizin güvenliklerini en üst düzeyde tutacak standartlarda üretmeye gayret ediyoruz. Ülkemizin ihracat rakamlarını yükseltmek, buna bir katma değer sağlamak bizim için gurur verici."

Kaynak: AA