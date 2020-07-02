Amasya'daki yangında 25 dönüm ekili alan zarar gördü Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm ekili alan zarar gördü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm ekili alan zarar gördü.

Kolay köyü yakınlarında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında, 25 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA