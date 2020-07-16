Amasya'daki yangında 10 dönüm ekili alan zarar gördü Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm ekili alanda hasar oluştu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm ekili alanda hasar oluştu.

Yeni Çeltek mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA