Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

07.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:50

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Şubat'ta İstanbul'dan gelen bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 774 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 4 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA