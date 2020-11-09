Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

09.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:24
Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 714 sentetik ecza hap ele geçirmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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