Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince Buğdaylı Mahallesi'nde dün durdurulan araçta 457,15 gram bonzai ele geçirilmiş, şüpheli B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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