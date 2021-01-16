Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

16.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:21

Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. ve R.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün Buğdaylı Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde kapıya saklanmış 462 uyuşturucu hap ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Stjepan Tomas Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 19:21:11. #1.14#
title