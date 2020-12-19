Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
19.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:37
Son dakika haberler: Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonu kapsamında yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonu kapsamında yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki imal edip sattıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan