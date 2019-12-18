Amasya'daki sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

18.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:46

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, 487 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, çok sayıda boş şişe ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen sahte içki imha edildi.

Kaynak: AA