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Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | Sağlık

Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar Covid-19 vakası görülmedi.

Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar Covid-19 vakası görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulan köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırmayı da ihmal etmedi.

Mavi kategoride yer alan Amasya'daki Gökpınar köyü 'mavi köy' olarak biliniyor. Pandeminin başından beri aynı sağlık çalışanları gibi fedakarca ve özverili bir şekilde çalışan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, sağlık çalışanlarına minnet borcunu ödemek için onları ziyaret etti.

Muhtar Metin Şahin, herkesi aşıya davet ettikten sonra 4. doz Covid-19 aşısını olmayı ihmal etmedi. Doktor Murat Çağlayan, "İlçemizin Gökpınar Muhtarı Metin Şahin Bey'e yaptıkları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin pandemi sürecinde sağlığa vermiş olduğu destekten dolayı çok memnunuz. Kendisi ilçemizde 'mavi köy' olarak bilinmekte. Bugüne kadar hiçbir vaka çıkmamıştır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına son derece uyum göstermişlerdir. Kendilerini bu yüzden dolayı tebrik ediyoruz. Bu çalışmaları diğer köylerimize de örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin ise "Bugün Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Tüm personele teşekkür etmek için, minnet borcumuz var en azından. Bu pandemi döneminde bize çok yardımcı oldukları için teşekküre geldik. Bizim köyde aşı oranımız yüzde 99.9. Tüm vatandaşlarım, tüm köy muhtarlarım duyarlı olmasını istiyorum bu konuda. Sağlık personellerimiz bize çok yardımcı oldu. O yardım ettikleri zaman şunu söylediler bana 'Keşke bütün muhtarlarımız senin gibi olsa' dediler" diye konuştu.

Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest

Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest

Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest

Amasya'daki mavi köyün muhtarından sağlık çalışanlarına jest
İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Son Dakika Haberleri
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