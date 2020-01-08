Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

08.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:45

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA