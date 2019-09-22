Amasya'daki hırsızlık iddiası

22.09.2019 13:26

Merzifon ilçesinde iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden farklı zamanlarda yaklaşık 10 bin lira değerinde demir ve alüminyum çalınmasıyla ilgili Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Çorum'da gözaltına alınan A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) sevk edildikleri Çorum Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA