Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden jersey ırkı atağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden jersey ırkı atağı

Amasya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinin Müdürü Hüseyin Yılmaz, işletmelerinde bulunan jersey ırkı sığırların sayısını artırmayı planladıklarını belirtti.

25.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:36

Amasya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinin Müdürü Hüseyin Yılmaz, işletmelerinde bulunan jersey ırkı sığırların sayısını artırmayı planladıklarını belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinde 1120 baş jersey ırkı sığır bulunduğunu söyledi.

Jersey ırkı hayvanlarda süt ve et kalitesinin diğerlerine göre daha yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, süt kalitesinin birinci sırada bulunduğunu dile getirdi.

Bu ırkın hem süt hem de damızlık bakımından "harika" olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşlardan da bu ırka çok fazla talep geldiğini ifade etti.

Her yıl ortalama 100 baş damızlık hayvan dağıtımı yaptıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle dedi:

"Vatandaşların talebini karşılayabilmek için ilave bir kuru dönem ağılı yapıp hayvan varlığımızı 150 baş artırmayı planlıyoruz. Sadece gebe hayvan olarak 100 başın üzerinde damızlık hayvan dağıtımına ulaşmayı hedefliyoruz. Günlük 8 ton süt üretimimiz var. Üreticilerimizde şöyle bir yanlış kanı var, jersey ırkının erkeklerinde et kalitesinin düşük olduğu, az et verdiği düşünülüyor. Oysa yaptığımız gözlemlerde bu hayvanlar gayet iyi besiye geliyor, kilo artışı çok fazla, et kalitesi de oldukça iyi."

Daha fazla dişi elde edilip daha fazla damızlık dağıtılacak

Veteriner hekim Şahin Gazi Portakal da jersey ırkının diğer ırklara göre az yediği halde çok et ve süt verimi olduğunu belirtti.

Jerseyin kalite bakımından en iyi ırklar arasında yer aldığını, bunun en önemli göstergesinin de süt kalitesinin yüksekliği olduğunu dile getiren Portakal, "Jersey ırkında yüzde 4,7 ile yüzde 6 arasında yağ oranı vardır. Ergin ağırlığının 450 kilogram olması, yani diğer ırklardan daha düşük canlı ağırlığı bulunması, daha az az yemesi anlamına gelir. Az yediği halde daha fazla verime çeviren bir ırktır. Günde ortalama 360 hayvan sağıyoruz. Günlük süt ortalamamız 23 kilogram." diye konuştu.

İşletmelerinde daha çok damızlık üretilmesine yönelik çalışma yapıldığını belirten Portakal, şunları kaydetti:

"Jersey ırkı, döl verme kabiliyeti çok yüksek olmasıyla bilinir. İki doğum arasındaki süre en düşük olan ırklardan biridir. Çok çabuk ve gebe kalma ihtimali yüksek olan bir ırktır. Hastalıklara karşı da daha dayanıklıdır. Yetiştiriciyi en fazla üzen ayak ve meme hastalıklarıdır. Bu ırkta bu hastalıklar çok fazla görülmemektedir. Jersey ırkına piyasada çok yoğun bir şekilde talep söz konusu. Bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için daha fazla dişi elde edip daha fazla damızlık dağıtımı yapma konusunda karar alınıp uygulamaya geçildi."

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden jersey ırkı atağı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta...
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Dünya
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti 3. Sayfa
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Magazin
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Merve Boluğur Huysuz Virjin
Spor Ali Koç İrfan Buz Selçuk İnan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden jersey ırkı atağı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 12:20:09. #1.15#
title