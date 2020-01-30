Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
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Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Amasya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

30.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:08
Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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