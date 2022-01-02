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Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı Amasya'da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti.

BATMAN (İHA) - Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

AMASYA - Amasya'da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 güreşçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'daki güreş turnuvasına katılmak üzere Batman'dan yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan Murat Kızılbulut yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minübüs, Amasya - Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, takımın başantrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 sporcu ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Sürücü de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

Amasya'daki feci kazada antrenör vefat etti, 13 sporcu yaralı

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