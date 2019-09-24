Amasya'daki dolandırıcılık iddiası

24.09.2019 17:44

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Haşim Dülger ile Şehit Polis Halim Çalkan ilkokulları görevlilerinden ücretini tarttıktan sonra ödeyeceğini söyleyerek atık malzemeleri alıp giden ve yapılan çalışma sonucu Çorum'da gözaltına alınan Ü.Ç'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ü.Ç'nin daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı ve elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA