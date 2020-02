Amasya'daki Besi OSB gübreden elektrik üreterek ekonomiye de katkı sağlıyor

07.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:00

Amasya'nın Suluova ilçesinde yer alan Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), büyükbaş hayvancılığın tüm süreçlerinin yapıldığı Türkiye'nin ilk tarıma dayalı ihtisas OSB'si olma özelliğiyle ekonomiye de katkı veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 27 ilde 40 tarıma dayalı OSB projesi yürütülürken bunlardan 8'inin altyapısı tamamlandı. Bu sanayi bölgeleri arasında Amasya Suluova Besi OSB, ilk ve en büyük olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu OSB, üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar hayvancılığa ilişkin bütün süreçleri tek noktada topluyor.

Amasya Besi OSB, 35 besi ve 3 sanayi parseli olmak üzere toplam 38 parselden oluşuyor. 2018'de faaliyete başlayan OSB'de 12 parselde inşaat çalışmaları sürüyor ve 26'sında üretim devam ediyor. Bölgede, 6 bin 700 büyükbaş hayvan üretim kapasitesi bulunuyor. Kapasitenin 6 ay içinde 9 bin 100 büyükbaş hayvana kadar çıkması planlanıyor.

Suluova Besi OSB'de günlük ortalama 400 hayvan kesme kapasitesine sahip entegre et tesisi de faaliyet gösteriyor.

Biyogaz tesisi de var

OSB kapsamındaki biyogaz tesisi de Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip biyogaz yatırımı olarak öne çıkıyor. Bu tesiste atık gübreler elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor.

Gübrelerden ürettiği elektrik enerjisiyle yaklaşık 52 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayan biyogaz tesisi, ülke ekonomisine de yıllık 7 milyon 580 bin dolar katkı sağladı. Biyogaz tesisi kapsamında gübre fabrikası da bulunuyor. Böylece hayvan atıkları, elektrik enerjisi üretiminin ardından gübre üretilerek değerlendiriliyor. Fabrikada, çiftçiler için katı ve sıvı gübre üretimi yapılıyor.

OSB'de hayvan sağlığı merkezi de faaliyet için gün sayıyor. Hastanenin inşaatı tamamlandı.

Bölgedeki hayvan pazarı ise 450'si kapalı, 300'ü açık olmak üzere 750 hayvan kapasiteli olarak hizmet verecek.

"OSB her türlü donanıma sahip"

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen Amasya Valisi Osman Varol, OSB'de hayvan yetiştirme kapasitesine ek olarak entegre tesisler de bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir yatırımcının bu alanda modern et entegre tesisi mevcut. Günlük ortalama 400 hayvan kesme kapasitesine sahip. Besi OSB'mizde bölgemizin ekonomik döngüsünü tamamlamak anlamında çok önemli bir biyogaz yatırımımız bulunuyor. Bu biyogaz yatırımı Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip tesis özelliğini taşıyor. Neredeyse yüzde 75 kapasiteyle çalışan OSB, 6 ay içinde kapasitesini yüzde 90'ların üzerine çıkaracak. Büyükbaş hayvancılıkla ilgili her türlü fonksiyonların icra edilebildiği, her türlü donanıma sahip bir besi OSB'sine sahibiz."

Amasya Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Bölge Müdürü Mahmut Hatipoğlulları da tesiste 7 bine yakın büyükbaş hayvan beslendiğini ve burasının kırmızı et üretimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ise tesisteki biyogaz tesisinin, çevrenin korunması ve hayvan atıklarının değerlendirilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA