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Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşova'dan Amasya yönüne giden 6 otomobilin, Kale Çevriği mevkisinde çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince ambulansa taşınan Tülin Yılmaz, Sedanur ve Kuddisi Bülbül, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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