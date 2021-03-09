Amasya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Amasya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

09.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:50
Amasya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Meray uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yolcu olarak bulunan C.A'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, poşet içinde kağıt parçalarına sarılı bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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