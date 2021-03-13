Amasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
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Amasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

13.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:28
Amasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste yolcu olarak bulunan S.K'nin üst aramasında ve eşyalarının arasında 350,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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