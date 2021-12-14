Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı - Haberler
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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

(Murat Çelik/ İHA)

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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