Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. - AMASYA

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

 Yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı! Eşini 2 el ateş ederek öldürdü

Yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı! Eşini 2 el ateş ederek öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title