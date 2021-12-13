Yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi edilecek

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaralı bulunan şahin korumaya alındı.

Andıran köyünde aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında bir şahinin hareketsiz durduğunu gören Musa Koyuncu, kuşun yaralı olduğunu fark etti.

Koyuncu, aracına aldığı yaralı şahini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, yaralı şahinin tedavi edilmesi ve daha sonra doğaya salınması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temasa geçti.