Yılkı atları havadan görüntülendi

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, havadan görüntülendi.

Akdağ Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen atlar, fotoğraf tutkunları tarafından drone ile görüntülendi.

Grup halinde gezen yılkı atları, kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı.

Yaylada koşturan atların görüntüsü görsel şölen niteliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı