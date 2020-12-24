Yılkı atları havadan görüntülendi
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Yılkı atları havadan görüntülendi

24.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:32

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, havadan görüntülendi.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, havadan görüntülendi.

Akdağ Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen atlar, fotoğraf tutkunları tarafından drone ile görüntülendi.

Grup halinde gezen yılkı atları, kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı.

Yaylada koşturan atların görüntüsü görsel şölen niteliği taşıyor.

Yılkı atları havadan görüntülendi
Yılkı atları havadan görüntülendi
Yılkı atları havadan görüntülendi
Yılkı atları havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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