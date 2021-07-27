Amasya'da yılın ilk 6 ayında 7 bin 943 kişiye 34 milyon liranın üzerinde destek sağlandı

Amasya'da yılın ilk 6 ayında 7 bin 943 vatandaşa 34 milyon liranın üzerinde destek sağlandığı bildirildi.

Amasya'da yılın ilk 6 ayında 7 bin 943 vatandaşa 34 milyon liranın üzerinde destek sağlandığı bildirildi.

Vali Mustafa Masatlı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşların hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

İl genelinde 7 bin 943 vatandaşa maddi destek sağlandığını aktaran Masatlı, "Pasif iş gücü hizmetleri faaliyetleri kapsamında yılın ilk 6 ayında işsizlik ödeneği alan 683 kişiye yaklaşık 2,6 milyon lira, kısa çalışma ödeneği alan 3 bin 574 kişiye yaklaşık 18 milyon lira, nakdi ücret desteği alan 3 bin 686 kişiye ise yaklaşık 13,5 milyon lira olmak üzere toplam 7 bin 943 vatandaşımıza 34 milyon liraya varan maddi destek sağlanmıştır. Halkımıza sağlanan bu destekten ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yıl içerisinde istihdam garantili meslek edindirme kurslarından 209 kişinin yararlandığını anlatan Masatlı, "Bunlardan en az yüzde 50'sinin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşbaşı eğitim programlarına baktığımızda, aynı dönemde 1645 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Toplum Yararına Çalışma Programları'nda ise 545 kişi istihdam edilmiş olup, program 30 Haziran itibarıyla sona ermiştir." diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından da çeşitli alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Toplantı, gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan