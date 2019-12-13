Amasya'da Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temelini atıldı
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Amasya'da Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temelini atıldı

Amasya Belediyesi tarafından yürütülen Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temeli törenle atıldı.

13.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:32
Amasya'da Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temelini atıldı

tarafından yürütülen Meydanı Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Belediye Başkanı , törende yaptığı konuşmada, eski belediye hizmet binasının bulunduğu şehrin lokasyon olarak en önemli noktasına Yeşilkent Meydanı'nın inşa edileceğini söyledi.

Hafta içinde Yavuz Selim Meydanı çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını anlatan Sarı, "Bugün Yeşilkent Meydanı temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Hemen yanı başında Amasya'mızın simge yapılarından biri olan, Sultan Beyazid Külliyesi bulunmaktadır. Bu sebeple bu özel alan için bir proje yarışması düzenlendik. Yarışmaya iştirak eden 11 proje arasından oluşturduğumuz komisyonumuz; uygulamasına başladığımız projeyi seçti." dedi.

Programa Amasya Valisi Osman Varol, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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