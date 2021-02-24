Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
24.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:41
Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Kale Çevriği mevkisinde gezen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin 70'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk