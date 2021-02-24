Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu

24.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:41

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Kale Çevriği mevkisinde gezen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin 70'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Müge Anlı Onur Akay Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:41:08. #1.15#
title